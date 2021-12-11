Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışma üzerinde durdu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Genel Sekreter ve İcra Kurulu Naşkanı Ahmet Mesut Urgancılar da antrenmanı izledi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.