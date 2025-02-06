Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Transfer Ediyor

Spor

Beşiktaş, Kolombiya ekibi Independiente'den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ekvadorlu futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Keny Arroyo'nun kariyeri

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.

Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.