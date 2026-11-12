Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir'de başladı

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir'de başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Italiano yönetimindeki antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı, siyah-beyazlılar yarın idmanla devam edecek.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla start aldı.
İdman, minyatür kale ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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