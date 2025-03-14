Beşiktaş, Konyaspor ile 48. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Konyaspor ile 48. Randevusuna Çıkıyor

Beşiktaş, Konyaspor ile 48. Randevusuna Çıkıyor

Beşiktaş, Konyaspor ile yarın oynayacağı maçla 48. kez karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30’da.

14.03.2025 10:36
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor ile 48. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Konya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 44 puanla 4. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

48. randevu

Konyaspor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 47 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 27, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 mücadele de berabere sona erdi. Kartal, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 43 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Ligde son 10 haftada tek mağlubiyet

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada 1 kez mağlubiyet yaşadı. Kartal, bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor'u yenerken; Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu süreçte tek mağlubiyetini evinde Gaziantep FK'ya karşı aldı.

Konya'ya 7 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 7 müsabakada 5 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Konya karşındaki son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda 1-0'lık skorla aldı.

Derbi öncesi 4 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Dolmabahçe'de oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Svensson'un durumu bugün belli olacak

Müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Emrecan Terzi forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların iç sahada oynadıkları Gaziantep FK müsabakasında riske edilmeyen Jonas Svensson ile Bahtiyar Zaynutdinov'un durumu ise son yapılacak antrenman sonrasında belli olacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarına devam eden Kaptan Necip Uysal'ın ise kadroda olması beklenmiyor.

Ali Şansalan yönetecek

Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Konyaspor ile 48. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika

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