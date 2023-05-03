Şenol Güneş gelecek sezonun yapılanması için talimat verdi! Hedef Konyaspor futbolcusu Francisco Calvo

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'un savunmacısını gündeme aldı.

BEŞİKTAŞ, CALVO'YU İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Francisco Calvo'yu renklerine bağlamak istiyor. Kostarikalı savunmacıya siyah-beyazlıların dışında talip olan kulüplerin de olduğu belirtildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Konyaspor'un San Jose'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki stoperin, yeşil-beyazlılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Calvo bu sezon Konyaspor formasıyla 33 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.