Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Seçim Kararını Adayların Açıklamalarından Sonra Verecek - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Seçim Kararını Adayların Açıklamalarından Sonra Verecek

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, seçim kararını adayların açıklamalarından sonra vereceklerini belirtti. Arat, üç alternatifli bir karar verebileceklerini ifade etti.

18.07.2024 13:35
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Mikail KARAMAN - Ali Eren İĞDE/ ANKARA - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek. Üç alternatifli karar verebiliriz. Onu arkadaşlarımızla adaylar kendi programlarını söyledikten sonra kararlaştıracağız" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF'nin Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün aşağı yukarı 270'e yakın bir genel kurul delegesinin katıldığı, divan başkanı tarafından tespit edildi. İki adaylı bir seçim olacak. Biz her zaman çok adaylı seçim olması taraftarıydık. Bildiğiniz gibi 3 adayın adaylığı onaylanmıştı. Son derece kıymetli bir adayımız UEFA İcra Kurulu Üyesinin adaylıktan geri çekilmesi söz konusu oldu ve iki adayla seçime gidiyoruz. Bu seçimin herkes için hayırlı olmasını diliyoruz. Herkesin özgürce oy kullanacağı ve sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DURUŞUMUZ ÇOK NETTİR"

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi konusuna da değinen Hasan Arat, "Böylesine önemli kişiliklerin UEFA İcra Kurulu'nda görev almış bir üyenin adaylığa müracaattan sonra adaylıktan çekilmesi Türkiye için tarihe geçecek notlardan birisidir. Bu çok üzücü bir durumdur, keşke herkes adaylığı onaylandıktan sonra seçime devam etseydi, bu daha doğru olurdu. Ancak demokrasiye inancımız da tamdır. Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adayların kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kararımızı vereceğiz. Bu kararımız bizim sandıktaki neticeyi belirleyecektir ve kararımız kendi delegelerimizin fikirleri doğrultusunda olacaktır. Ama Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak bizim her zaman duruşumuz çok nettir. Her zaman demokratik seçimler istiyoruz. Bunu her zaman söyledik. ve uzun zamandan sonra ilk defa iki adaylı seçim oluyor. Bu önemlidir çünkü adayların çıkması projeleri tetikler. Daha iyi görev yapma daha iyi neticeler alma yönünde ekipler çalışır. Yönetimler daha vasıflı insanlar tarafından kurulmaya çalışılır. O yüzden ben bu iki adaylı seçimin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"KİLİT KONU ŞEFFAFLIK"

Yeni sezonda, yeni federasyon başkanından beklentileri sorulması üzerine ise Hasan Arat, "Birinci asıl konu şeffaflık. Hiç kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada seçildikten sonra herkes üzerinden bulunduğu kulübün yeleğini çıkartmak zorundadır. Aksi takdirde güven kaybı olur. Yine aynı zamanda VAR kararlarının mutlaka kayıtlarının pazartesi günleri açıklanması önemlidir. Burada en kilit konu şeffaflıktır. Eğer şeffaflık devam etmezse biz aynı şekilde kamuoyuyla her türlü sıkıntımızı paylaşırız. Burada tek çare şeffaflıktır. Merkez Hakem Kurulu son derece önemlidir, hakemlerin uyarılması önemlidir. Bakın VAR hakemleri yabancı hakemler geldikten sonra daha farklı bir güçlülüğün içerisine girdiler. Biz zaman zaman yabancı hakem denenmesi konusunda da halen düşüncelerimiz aynı şekilde. Rekabet iyi bir şeydir, bu futbol takımındaki oyuncular da aynı şey söz konusudur. Rekabet kaliteyi getirir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü'nün desteklediği bir aday olup olmadığı sorulması üzerine ise Hasan Arat, "Beşiktaş Kulübü seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek. Üç alternatifli karar verebiliriz. Onu arkadaşlarımızla adaylar kendi programlarını söyledikten sonra kararlaştıracağız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Seçim Kararını Adayların Açıklamalarından Sonra Verecek
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Seçim Kararını Adayların Açıklamalarından Sonra Verecek - Son Dakika

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