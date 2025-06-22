Beşiktaş Kulübü'nde Dikilitaş Projesi İçin Oy Çokluğuyla Yetki Verildi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü'nde Dikilitaş Projesi İçin Oy Çokluğuyla Yetki Verildi

22.06.2025 13:49
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Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulda, Dikilitaş projesiyle ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi ve yönetim kuruluna yetki verildi.

Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Dikilitaş projesine ilişkin madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda düzenleniyor. Genel kurulda ilk olarak Dikilitaş projesiyle alakalı madde oylamaya sunuldu. Oylama sonrası siyah-beyazlı kulübe ait Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazla ilgili proje için yönetim kuruluna oy çokluğuyla yetki verildi.

Kabul edilen ilgili madde şu şekilde:

"Kulübe ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 7 ada 75 parselde bulunan taşınmaza komşu 7 ada 64 ve 7 ada 66 parselde bulunan taşınmazların mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığından; sair komşu taşınmazların mülkiyetinin de Belediye, Milli Emlak ve üçüncü şahıslardan alınması; birlikte bu taşınmazlar üzerinde inşaat yapılması, yaptırılması, gayrimenkul projeleri geliştirilmesi, bu kapsamda bir inşaat şirketi kurulması, bununla ilgili proje finansmanı sözleşmeleri imzalanması, ilgili taşınmaza ilişkin gelir paylaşımı modeliyle Emlak Konut A.Ş ve finansman desteği için Ziraat Bankası veya kamu bankaları ile mevcut Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesine yönelik olmak kaydıyla anlaşmalar yapılması, borçların ödenmesi sonrası kalan taşınmazların Kulüp adına tapuda tescili, işbu maddede anılan taşınmazların alış ve satışı ve işlemlerin tapuda tescili; taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşınmazların üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler) ile araziden kaynaklanacak tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere tasarrufta bulunulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü'nde Dikilitaş Projesi İçin Oy Çokluğuyla Yetki Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü'nde Dikilitaş Projesi İçin Oy Çokluğuyla Yetki Verildi - Son Dakika
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