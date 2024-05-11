Beşiktaş Kulübü Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulu Başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulu Başladı

Beşiktaş Kulübü Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulu Başladı

Beşiktaş Kulübü Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulu, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirildi. Başkan Hasan Arat, tüzük değişikliğinin Beşiktaş'a fayda sağlayacağını belirtti. Değişikliklerin Beşiktaş'ın büyümesini ve halka daha fazla avantaj sunmasını sağlayacağını ifade eden Arat, kulübün gayrimenkullerini geri alacaklarını ve yönetimde keyfiliğe son vereceklerini söyledi.

11.05.2024 11:26
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Beşiktaş Kulübü Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulu, başladı.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp genel sekreteri Cem Sezgin'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen başkan Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün tarihinde ilk kez stadyumda genel kurul yapıldığını belirterek, "(Yeni tüzüğü okumadım ama şöyle...) diye başlayan sözleri üzülerek izliyoruz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi görmek istemeyenler var. Bu değişikliklerin Beşiktaş'a faydası olacaktır. Beşiktaş halkın takımıdır, genel kurul ne derse o olur. 3 Aralık'ta emaneti almaya nasıl geldiysek bu emaneti gelecek nesillere bırakacağız. Bu tüzük değişikliği tamamlandığında sokakta gururla dolaşacaksınız. Bu değişiklikler başka kulüplere örnek alacaktır." dedi.

Beşiktaş'taki sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Arat, "Tüm değişikliklerden önce kaos gelir. Biz bir kaosta seçime gittik. Hala sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bu yönetimin tüzüğü değildir. Yönetim bazı maddeleri tüzük kuruluna sunmuştur. Bu tüzük taslağı 17 Nisan'da ilana çıktı. Bu tüzük Beşiktaş'ın halk içinde büyümesini sağlayacaktır. Üniversiteli gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız yeni doğan bebekler için Beşiktaş üyeliğinde avantajlar gelmektedir. Şehit aileleri, gaziler, olimpik ve paralimpik sporcular için üyelikte kolaylıklar gelmektedir. Örneğin Nesrin Baş, Paris'e katılınca otomatik üye olacaktır. 10 Aralık 2016'daki şehitlerimizden Beşiktaş'a üye olmak isteyen otomatik üye olacaktır." diye konuştu.

Çeşitli oylamaların ve işlemlerin elektronik ortamda yapılacağını kaydeden Arat, "Beşiktaş dijital aplikasyon çalışmaları sonuca ulaşmak üzere. Haziranda lansmanını yapacağız. Eğer genel kurul onaylarsa elektronik ortamda oylamaya katılabilecek. Birçok işi elektronik ortamda yapmak mümkün olabilecektir. Daha iyiye gitmek için iyiden vazgeçmekten korkmayacağız. Beşiktaş gelecek yıllarda benzer yeniliklere ayak uydurmak için değişiklikler yapacaktır. Değişim kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arat, tüzük taslağını inceleyerek gerekli değişiklikleri yaptıkları için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve devlet kademesindeki ilgililere teşekkür etti.

"Bu tüzük, tarihimizde ilk kez yönetimde keyfiliğe esastan son vermektedir"

Beşiktaş'ın gayrimenkullerini tekrar devralacağına dikkati çeken Arat, şunları kaydetti:

"Bu tüzük, tarihimizde ilk kez yönetimde keyfiliğe esastan son vermektedir. Yönetim kurulu başkanı tek imzayla her şeye imza atabiliyordu. 'Böyle şey olmaz' dedik, kurula özellikle bildirdik ve iki imza şartı olması gerektiğini söyledik. Bir başkan tek başına Beşiktaş'ın en kritik davalarından birinin ibralaşmasına hukuki gerekçeler olmadan imza atamazdı, attılar. Kimse kendi isteğiyle bu imzayı atamayacak. Yine tüzüğümüzde Akaretler'i 2044'e kadar, Fulya'yı 25 yıllığına kiralıyorlardı. Kiralanan binamızın bize geri teslimini istedik. Hüseyin Yücel ve hukuk kurulumuz, geri adım atmadı ve tahliye davası açtık. Tahliye davasında çok kuvvetli bir yere geldik. 'Yönetim kurulu 10 yıldan fazla kiralama yapamaz' diyoruz bu tüzükte. Fulya'da Aşçıoğlu'na tahliye davası açtık. Binanın üzerindeki Aşçıoğlu yazısı tamamen kalktı. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak, haksızlığa son verecek. Sayın Aşçıoğlu son derece duyarlı bu konuda. Kira artırımı istemiyoruz, 'binayı komple Beşiktaş'a devredeceksiniz' diyoruz, o da anlayışla karşılıyor. Beşiktaş Fulya meselesindeki en önemli adımlardan biri çözülecek. Sorunlarımız çok büyük. Beşiktaş Belediye Başkanı'yla konuştum, yarın 1903 Mehmet Üstünkaya tesislerini boşaltıyor. Ekrem İmamoğlu'yla konuştuk, Çilekli'yi devralacağız. Bunların hepsini tek tek yapacağız. Uzun süreli kiralamalarda 5 yılda bir yeniden değerleme şartı getiriliyor, denetimin gücü arttırılıyor."

Her kurula minimum 2 kadın üye şartı getirdiklerini hatırlatan Arat, "Yeni üye referansı 35'e yükseltiliyor artık sahte imza atılmasın diye. Denetim kurulunun sunduğu raporda 5700'ün üzerinde üye farklı şekilde kaydedilmiş. Hepsi tespit edildi. Disiplin kurulu gerekli işleri yapacak. Bu kulüpten elinizi çekin. Beşiktaş'ta bu tip hakimiyet bitmiştir. Artık kimse gruplardan medet ummasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hasan Arat, Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulu Başladı - Son Dakika

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