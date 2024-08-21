Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman; ısınma koşuları, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başladı. Taktiksel çift kale maç ile devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Arena Thun Stadyumu'nda Lugano ile karşılaşacak.