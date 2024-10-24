BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.
OL Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak olan müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.
İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;
LYON: Perri, Maitland Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazetta.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Lyon ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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