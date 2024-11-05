Beşiktaş-Maccabi Maçı Tarafsız Ülkede Oynanacak - Son Dakika
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Beşiktaş-Maccabi Maçı Tarafsız Ülkede Oynanacak

Beşiktaş-Maccabi Maçı Tarafsız Ülkede Oynanacak

TFF, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile maçı için tarafsız ülke kararı aldı. Başarılar diledi.

05.11.2024 13:59
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanacak müsabakanın, yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Maccabi Maçı Tarafsız Ülkede Oynanacak - Son Dakika

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