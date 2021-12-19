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Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa - Son Dakika

Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa

19.12.2021 21:25

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde taraftarlar maçın bitmesiyle stattan ayrılmadı ve başkan Ali Koç'u istifaya çağrısında bulundu.

Fenerbahçe taraftarı, 2 kez öne geçilen Beşiktaş maçının 2-2 bitmesiyle çılgına döndü. Sarı-Lacivertli taraftarlar, 4 yıllık başkanlık döneminde beklentileri karşılamayan Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmiyor: Ali Koç istifa

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Stattan çıkmayan taraftarlar, Başkan Ali Koç'un maçı izlediği VİP tribününe gitmeye çalıştı. Çevik kuvvet müdahale etti. Ardından stadyumun ışıkları kapatıldı.

ALKIŞLA KARŞILIK

A Spor'un haberine göre; Başkan Ali Koç, kendisini istifaya davet edenlere alkışla karşılık verdi.

Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa - Son Dakika
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