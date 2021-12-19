Fenerbahçe taraftarı, 2 kez öne geçilen Beşiktaş maçının 2-2 bitmesiyle çılgına döndü. Sarı-Lacivertli taraftarlar, 4 yıllık başkanlık döneminde beklentileri karşılamayan Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Stattan çıkmayan taraftarlar, Başkan Ali Koç'un maçı izlediği VİP tribününe gitmeye çalıştı. Çevik kuvvet müdahale etti. Ardından stadyumun ışıkları kapatıldı.
A Spor'un haberine göre; Başkan Ali Koç, kendisini istifaya davet edenlere alkışla karşılık verdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa - Son Dakika Spor