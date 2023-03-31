Beşiktaş maçına hazır mı? Valencia hakkında beklenen haber geldi - Son Dakika
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Beşiktaş maçına hazır mı? Valencia hakkında beklenen haber geldi

31.03.2023 15:16

29 golle Fenerbahçe'ye liderlik yolunda büyük katkı sağlayan Enner Valencia, yaşadığı sakatlığı atlatmayı başardı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız santraforun, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği düşünülüyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ağır bir sakatlık yaşayan Enner Valencia'nın derbide forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Ekvadorlu golcü takımla çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Enner Valencia, sakatlıktan döndü. Takımla çalışmalara başlayan Ekvadorlu golcünün, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı? Valencia'dan beklenen haber sonunda geldi

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Enner Valencia, çılgın bir performansa imza attı. Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR (1)
  • GÖKHAN KARABULUT: Büyük maçlarda ortada yok :(( Rakamlar müthiş olsa da zorluk derecesi yüksek maçlarda sürekli kayıplarda. Benim maalesef çok fazla bir beklentim yok kendisinden. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Beşiktaş maçına hazır mı? Valencia hakkında beklenen haber geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş maçına hazır mı? Valencia hakkında beklenen haber geldi - Son Dakika
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