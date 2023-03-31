Beşiktaş maçına hazır mı? Valencia hakkında beklenen haber geldi

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ağır bir sakatlık yaşayan Enner Valencia'nın derbide forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Ekvadorlu golcü takımla çalışmalara başladı.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Enner Valencia, sakatlıktan döndü. Takımla çalışmalara başlayan Ekvadorlu golcünün, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Enner Valencia, çılgın bir performansa imza attı. Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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