Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek - Son Dakika
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Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

31.03.2022 12:32
Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in 31'inci haftası ve görev alacak hakemler şöyle:

2 NİSAN CUMARTESİ

13.30 GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)16.00 Altay - Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)20.30 Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan

3 NİSAN PAZAR 13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)16.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe  (Erkan Özdamar)16.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)20.30 Trabzonspor  - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

4 NİSAN PAZARTESİ 20.30 Medipol Başakşehir - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)

20.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek - Son Dakika
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