Beşiktaş, Malmö'yu 2-1 Yendi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenen Beşiktaş'ta Norveçli oyuncu Jonas Svensson önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Svensson, "Bugün kolay maç olmadı, zor oldu. Rakibimiz sıkıntılı durumlar çıkardı ama bu zaten normal bir durum. İskandinav takımları disiplinli ve savaşan, mücadele eden takımlar. Onlara karşı oynamak bu açıdan kolay olmadı. Maçı bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim. 3 puan aldığımız için mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Sakatlığının ardından bugün ilk kez sahaya çıkan Milot Rashica'ya da değinen Svensson, "Milot Rashica iyi bir oyuncu ama başka iyi oyuncularımız da var. Takımımızdaki her oyuncu bence çok iyi. Milot sakatlıktan döndü, bugün de iyiydi. O yüzden de iyi oynadı." dedi.

Svensson, geçen sezonla ilgili bir soruyu "Geçen yıl zordu, kötü geçti. Bunun en önemli sebebi çok hoca değiştirdik. O kadar çok hoca değiştirince takımın mantalitesini oturtmak kolay değildi. Bu sezon sene başından beri aynı hocayla devam ediyoruz. Sistemimiz, taktiğimiz, oyun anlayışımız aslında aynı mantıkla devam ediyor. O anlamda da geçen seneyle böyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene kötüydü ama bunun hakkında da daha fazla konuşmak istemiyoruz." diye cevapladı.