Beşiktaş, Manchester United'dan Eric Bailly'i kadrosuna kattı

Manchester United'ın gözden çıkardığı Eric Bailly'i Beşiktaş kadrosuna kattı. 29 yaşındaki stoper sağlık kontrollerinin ardından resmen siyah-beyazlı ekibe imza attı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'a Hoş Geldin Eric Bailly. Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Eric Bailly, 2016'da Manchester United'a 28 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Fildişi Sahilli futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi.
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