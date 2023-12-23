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Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

23.12.2023 - 09:57,  Güncelleme: 10:47
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Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

MANCHESTER UNITED'I ÇALIŞTIRDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ifade edildi.

2021'DEN BERİ BOŞTA

Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.

Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Gürhan TUNALI: Tazminatını ödeyip gönderirsiniz. Maceraya ne gerek var Sergen YALÇIN varken... Yanıtla 12 1

Manchester United, Rıza Çalımbay, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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