Beşiktaş, Midtjylland Maçı İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL