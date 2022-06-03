Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak

03.06.2022 09:57

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Başakşehir'de sergilediği etkili performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Trezeguet'nin yeni adresi belli oluyor. Beşiktaş, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncunun kulübü Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi şampiyonluk parolasıyla yola çıkan siyah beyazlı ekip transfer çalışmalarına başladı. Larin ile anlaşma sağlayamayan Kartal, bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet ile büyük oranda anlaştı.

KİRALIK FORMÜLÜ

Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Trezeguet, Beşiktaş'ta forma giymek istiyor. Aston Villa'dan kazandığı 3,1 milyon avronun yarısının ödenmesi halinde imza aşamasına gelinecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Aston Villa ile Beşiktaş arasında pazarlıklar sürerken, siyah beyazlılar transfere satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor.

Mısırlı yıldız Trezeguet'nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imza atıyor

BEŞİKTAŞ'A 3 GOL

Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de beş maçta oynayan Trezeguet, bunların üçünde gol sevinci yaşadı. Son olarak bu sezon Kara Kartal'ın sahasında Başakşehir'le 2-2 berabere kaldığı maçta da açılış golü Mısırlı yıldızdan gelmişti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak - Son Dakika


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