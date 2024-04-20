Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına 4 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Joe Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica ve Jackson Muleka ilk 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Worrall, Serkan Emrecan Terzi ve Al-Musrati'ye ilk 11'de görev verdi.
Beşiktaş'ta 9 eksik
Siyah-beyazlılarda 9 futbolcu, çeşitli nedenlerle MKE Ankaragücü müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.
Mert Günok, Colley, Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy, sakatlıkları ve hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroda yer almadı.
Umut Meraş ise doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetin izni dahilinde kamp kadrosunda ayrıldı. Umut'un kamptan ayrılmasının ardından Serkan Emrecan Terzi, sakatlığı bulunmasına rağmen kendisinin talebi ve teknik ekibin uygun görmesi üzerine kadroya alındı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla maçı izledi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında karşılaşmayı çocuklarla izledi.
Bakan Tekin, Tüpraş Stadı'ndaki maçta çocukları Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la birlikte ağırladı.
Emre Belözoğlu cezalı
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı.
Belözoğlu, bu sezon sarı kart cezası gerekçesiyle sezonun ilk yarısında Bitexen Antalyaspor ile yapılan müsabakada da takımının başında sahaya çıkamamıştı.
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İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan 'El Clasico' mücadelesi öncesinde lider Madrid ekibi, galibiyetle puan farkını 11'e çıkarmayı hedefliyor. İki takım arasında oynanan 256 maçta Real Madrid 104 kez galip gelirken, Barcelona ise 100 kez kazandı.
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