Beşiktaş, Musa Barrow transferini bitirmek üzere

Son dönemlerde önemli isimleri açıklayan Beşiktaş, Milot Rashica'dan sonra Bologna forması giyen Musa Barrow transferini de bitirmek üzere.

BEŞİKTAŞ BİTİRECEK

NTV'de yer alan habere göre, Beşiktaş Musa Barrow transferi için Bologna ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamak istiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı yönetim, kulüple bonservis görüşmelerine devam ederken, Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor.