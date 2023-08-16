Beşiktaş, Musa Barrow transferini bitirmek üzere - Son Dakika
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Beşiktaş, Musa Barrow transferini bitirmek üzere

Son Güncelleme: 16.08.2023 01:16

Beşiktaş, son dönemde açıkladığı önemli transferlerden sonra Bologna forması giyen Musa Barrow'u da transfer etmek için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamayı planlıyor. Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiriliyor.

Son dönemlerde önemli isimleri açıklayan Beşiktaş, Milot Rashica'dan sonra Bologna forması giyen Musa Barrow transferini de bitirmek üzere.

BEŞİKTAŞ BİTİRECEK

NTV'de yer alan habere göre, Beşiktaş Musa Barrow transferi için Bologna ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamak istiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı yönetim, kulüple bonservis görüşmelerine devam ederken, Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor.

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Beşiktaş, Bologna, Spor, Son Dakika

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