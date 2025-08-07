Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Kamerunlu futbolcu Wilfred Ndidi, sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Ndidi'nin Sağlık Kontrolünü Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?