Beşiktaş, Rebic'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain ile son görüşmeleri yapmak için futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. İngiliz orta saha, 16.30'da İstanbul'da olacak.
Birçok kulübün peşinde koştuğu Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştükten sonra Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha, İngiltere Milli Takımı'nda 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Oxlade-Chamberlain, 16.30'da İstanbul'da olacak - Son Dakika