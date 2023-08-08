Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Oxlade-Chamberlain, 16.30'da İstanbul'da olacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Oxlade-Chamberlain, 16.30'da İstanbul'da olacak

08.08.2023 10:36

Beşiktaş, Rebic'in ardından Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katıyor. İngiliz orta sahayı taşıyan uçak 16.30'da İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, Rebic'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain ile son görüşmeleri yapmak için futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. İngiliz orta saha, 16.30'da İstanbul'da olacak.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZA ATACAK

Birçok kulübün peşinde koştuğu Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştükten sonra Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

İNGİLTERE'DE 12 KUPA KAZANDI

Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha, İngiltere Milli Takımı'nda 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Oxlade-Chamberlain, 16.30'da İstanbul'da olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Oxlade-Chamberlain, 16.30'da İstanbul'da olacak - Son Dakika
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