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Beşiktaş, özel maçta Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edecek - Son Dakika

Beşiktaş, özel maçta Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edecek

09.02.2022 17:29
Beşiktaş, özel maçta Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edecek

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, özel maçta yarın Avusturya şampiyonu St. Pölten ile İstanbul'da karşılaşacak.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, özel maçta yarın Avusturya şampiyonu St. Pölten ile İstanbul'da karşılaşacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak.

Beşiktaş'ın misafiri olarak İstanbul'a gelen Avusturya ekibi, kendi liginde oynadığı 9 maçta aldığı 8 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup zirvede yer alıyor.

Açıklamada, "Büyük Beşiktaş taraftarını, takımımıza destek olmak için Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'na davet ediyoruz." denildi.

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Avusturya, Vodafone, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, özel maçta Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edecek - Son Dakika Spor


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