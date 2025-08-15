Beşiktaş Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
Beşiktaş Play-Off'a Yükseldi

15.08.2025 00:33
Solskjaer, St. Patrick's galibiyetinde taktiksel değişikliklerin etkili olduğunu vurguladı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taktiksel değişiklikler yaparak maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Maçı kendimiz zorlaştırdık. Maçın başında penaltı verdik. Rakibin derin savunma yapacağını biliyorduk. Frikikten bir gol yedik. İlk yarı biterken gol bulduk. Devre arasında taktiksel değişiklikler yaparak 2 gol attık. Bugünkü maç geçen hafta rakibimize karşı ne kadar iyi oynadığımızı gösterdi. Böyle takımlara karşı oynamak zor, oynaması zor bir takım rakibimiz." diye konuştu.

İlk yarıdaki performanstan memnun olmadığını aktaran Solskjaer, "Mutlu değildim performanslarından, bu şekilde olmaması gerektiğini söyledim. Daha tutkulu olmamız gerektiğini, tempolu olmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarıya daha iyi başladığımızı söyleyebilirim. Maçlara 2-0 geride değil ilk golü bularak başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Önde baskı yaparken rakibe şans vermemeleri gerektiğini kaydeden Norveçli teknik adam, "Taktiksel olarak baskı prensibimiz oyuncu grubuna göre belirleniyor. Önde baskı yapmak isteyen takımız. Arkaya atılan bir toptan gol yedik. Daha iyi pres yapmalıyız. Herkes öndeyken arka alanı iyi savunmalıyız. Her hoca Van Dijk ister. Oyuncularımızın pres yaparken gol fırsatı vermemeleri gerekiyor. Rakibe çok fırsat verdiğimizi biliyorum. Rakibe şans verme durumunu değiştirmek zorundayız. Her maçta önde basmak istiyoruz ama 34 maç boyunca da önde baskı yapamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaşlı futbolcuların iyi çalıştığını söyleyen Solskjaer, "Pazar günü taraftarımızı umarım daha fazla mutlu edeceğiz. 4 maçta 9 gol attık, 9 yedik. Şampiyon olmak istiyorsak daha az gol yememiz lazım. Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Sezonun altyapısını hazırlıyoruz. Hafta içinde iyi ve yoğun çalıştık. Kazanacağımızı düşünüyorduk. Bu maçı kazandık ve bu yaptığımız ağır antrenmanlar sezon boyunca bize yardımcı olacak. Geçen yıl Beşiktaş iyi başlamıştı, sonra kötü gitti. Bu sene tersi olmasını istiyoruz. Pazar gününe kadar hazır olduğumuzu göreceğiz. Oyuncuların sahada tutkulu olduklarını görüyorum. Çok istekli çalışıyorlar. Kondisyoner antrenörümüz oyuncularımızı çok sıkı çalıştırıyor. Bunlar sezon boyunca bize yardımcı olacak." şeklinde konuştu.

Al Musrati'nin kadroda olmamasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Ben de kararımı diğer pozisyonlardan oyuncuları yedek kulübesine koymak üzere verdim. Ayrıca Al Musrati hastaydı. Geçen hafta İrlanda'ya bu yüzden gelmedi. Tesiste bir ishal salgını olduğunu söyleyebilirim. Rashica da maçı kaçırmıştı. Umarım bu artık bitmiştir. Tesiste el sıkmayı yasakladık. Herkes yumrukla selamlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Baskıdan ve beklentilerin büyük olmasından hoşlandığını söyleyen Solskjaer, yaptığı işe güvendiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Taraftarlarla bağımın zayıfladığını düşünmüyorum. Beklenti çok yüksek. Ocak ayında geldiğimizde takım 6, 7. sıradaydı. Herkesin destekleyeceği bir takım inşa etmek istiyoruz. Taraftarın bundan daha iyisini göreceğine eminim. Şu an harika değiliz ama daha iyi olacağımızı biliyorum. Her maçı 4-0 kazanmak istiyoruz ama bu her zaman mümkün değil. Bazen rakipleriniz de işinizi zorlaştırabiliyor. Oynadığımız her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Sürekli hücum etmek, fırsat bulmak, gol atmak herkes ister ama o alanları hak eden bir takım olmalıyız. Baskı daha iyi takım olmak için önemli. Ben baskıyı seviyorum. Beklentinin büyük olması hoşuma gidiyor. Oyuncuların da eleştirileri iyi idare etmesi gerekiyor. Genç oyuncuların bunu öğrenmesi gerekiyor. Rafa, Joao, Mert, Tammy gibi oyuncular bunu biliyorlar. Bizim buradaki amacımız büyük bir takım kurmak. Zor zamanlar olabilir. Ben yaptığım işe güveniyorum. Beklenti canlı hissettiren bir şey. Baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var, böyle bir takım inşa ediyoruz. Eleştiri her zaman olacak. Sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Baskıyı kaldıran bir oyuncu grubu gerekiyor."

Kaynak: AA

