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Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'a yenilmesinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Çalımbay'ın daha fazla yıpranmaması adına alınan kararın ardından kulüp teşekkür mesajı yayınladı.

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı
22.12.2023 - 12:42,  Güncelleme: 12:48
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Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’a 3-1 yenilmesinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kararın Rıza Çalımbay'ın daha fazla yıpranmaması adına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

'Kadro dışı bırakmalar her kulüpte olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekiyor' demişti

Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu?" demişti.

Çalımbay ayrıca yeni yönetimin daha önce aldığı 5 oyuncuyu kadro dışı bırakma kararıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadro dışı bırakılan oyuncuların kariyerine bakın, mükemmel oyuncular. O oyuncular her şeyleriyle hazır olsalar, oynasalar, bu maçlar böyle olmaz. Böyle bir kopukluk oldu. Kadro dışı bırakmalar her kulüpte olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekiyor.

"Sakat olanlar veya kadro dışı kalanlar olmasaydı, bugün kazanabilirdik. Kadro dışı kalanlar işine gücüne baksalardı ve bugün sahada olsalardı kazanırdık. Gedson Fernandes oynayabilirdi. Ayağının durumu o kadar önemli değil. Yine de hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin."

Çalımbay ayrıca "Sezon başı gelmiş olsaydım, bu takımın yarısını almazdım. Öyle yapmazdım. Bu duruma düşmezdi takım" diye konuşmuştu.

Şenol Güneş'in 6 Ekim'de görevi bırakmasının ardından Beşiktaş bir süre yardımcı antrenör Burak Yılmaz tarafından yönetilmiş, Rıza Çalımbay 10 Kasım'da göreve getirilmişti.

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Hasan Arat, kulübün 35’inci başkanı seçilmişti.

9 Aralık'ta Fenerbahçe maçında alınan 3-1'lik ardından Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rashid Ghezzal, Jean Onana ve Valentin Rosier süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yapılan görüşmeler sonrası Çalımbay'ın sözleşmesi 27 Aralık'a kadar uzatılmış, Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçlar sonrası devre arasında yönetim kurulunun Rıza Çalımbay ile görüşeceği açıklanmıştı.

Beşiktaş'taki ikinci döneminde 7 maça çıkan Rıza Çalımbay 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş halen ligde 16 maçta 26 puanla 5. sırada bulunuyor.

Kaynak: BBC
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