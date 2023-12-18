Beşiktaş, Rıza Çalımbay\'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'ta bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün bitecek sözleşmesini yeni yönetim, 27 Aralık tarihine kadar uzattı.

Beşiktaş'ta 10 Kasım 2023'te göreve getirilen Rıza Çalımbay'ın bugüne kadar opsiyonu bulunuyordu. Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yapılan görüşmeler sonrasında tecrübeli teknik adamın bugün sona eren opsiyonu 27 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında en az 2 maçta daha görev alacak. 27 Aralık'ta yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.