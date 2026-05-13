Beşiktaş Rize Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında 15 Mayıs Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Rize'ye hareket edecek.