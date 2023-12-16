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Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u 41-31 mağlup etti. Müsabaka, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sebebiyle 10 dakika geç başladı. İlk yarıyı Beşiktaş Safi Çimento'nun 17-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İki takım, 23 Aralık'ta tekrar karşılaşacak ve kazanan ekip Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak.

Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor\'u mağlup etti
16.12.2023 - 16:49,
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u 41-31 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye takımlar "Sporda şiddete yer yok!" yazılı pankartlarla çıkarken, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sebebiyle müsabakalar 10 dakika geç başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş Safi Çimento'nun 17-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Yenişehir Spor Salonu'nda tekrar karşılaşacak. Kazanan ekip Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak.

Kaynak: AA
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