Beşiktaş, Salih Özcan ile Anlaşma Sağladı

BEŞİKTAŞ Kulübü milli futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Salih Özcan

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."