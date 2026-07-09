BEŞİKTAŞ Kulübü milli futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Salih Özcan
Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Salih Özcan ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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