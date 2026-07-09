Beşiktaş, Salih Özcan ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL, –BEŞİKTAŞ'IN bugün 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Salih Özcan, sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Özcan; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.