Beşiktaş Şampiyonluk Hedefliyor

- Özkan Arseven: "Son maçta da şampiyon olmak istiyoruz"

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven:

"İki kulüp arasında hiçbir problemimiz yok"

İSTANBUL - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın taraftarıyla birlikte her takımı yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Biz taraftarımızın desteği ile 2-2 yaparak seriyi Ataşehir'e taşıyacağız daha sonra tekrar buraya gelip son maçta da şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, açıklamalarda bulundu. İyi mücadele gösterdiklerini vurgulayan Arseven, "Bir önceki Ataşehir'de oynadığımız maçta biz bunun sinyallerini verdik. İyi bir geri dönüş yaptık. Farkı kapattık ancak yakalayamadık. Bugün burada muhteşem bir taraftar vardı. Taraftar olduğu zaman bu takım her takımı yenebilecek güçte. Adil yönetim olduğunda bu takımın neler yapabildiğini görüyoruz. Bizim tek mücadelemiz adil yönetim, Beşiktaş'ın iyi mücadelesi. Bu sene biz taraftarımıza, camiamıza ihtiyacı olan bu şampiyonluğu tattırmak istiyoruz. Uzun senelerdir Beşiktaş basketbolda bu başarıyı elde edemedi. Bu sene o sene olsun istiyoruz. 2 gün sonra yeni bir maçımız var. Şu an 2-1, 1 maç aldık sadece. O yüzden erken konuşmamak lazım. Biz taraftarımızın desteği ile 2-2 yaparak seriyi Ataşehir'e taşıyacağız daha sonra tekrar buraya gelip son maçta da şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İki kulüp arasında hiçbir problemimiz yok"

Final serisinin ilk maçındaki gerginlik yaşanması ve 2. maçta iki kulüp başkanının birlikte maç izlemesinin sorulması üzerine Özkan Arseven, "Maç özelinde bazen stresli anlar yaşanabiliyor. 2 takım da stresli. Fenerbahçe de şampiyonluğu hedefliyor, biz de şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunlar olabilen şeyler. Sporu güzelleştiren şeyler, aslında fanatizm olmadan yaşanan bu tarz gerilimler, sporun içinde olan şeyler olduğu için normal karşılıyoruz. Bir önceki maçta Fenerbahçeli yöneticiler bizi çok iyi karşıladılar. Başkanlar geldi. İki kulüp arasında hiçbir problemimiz yok. Federasyonla da hiçbir problemimiz yok. Adil yönetim olduğu müddetçe bu takımın yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş büyük takım" yanıtını verdi.