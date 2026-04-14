Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında 19 Nisan Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
