Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, ısınma koşuları ile pas çalışmasının ardından top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.