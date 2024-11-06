Beşiktaş Sezon Hedeflerini Belirledi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Sezon Hedeflerini Belirledi

Feyyaz Uçar, Malmö galibiyetinin önemli olduğunu vurguladı; takımın devam eden yapılanmasını açıkladı.

06.11.2024 22:10
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Malmö karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu vurgulayarak, "Amacımız sezon sonuna kadar her kulvarda yarışın içinde olmak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenen Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir İstanbul akşamında güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Uçar, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncuların çabasından dolayı mutluyuz. Teknik heyete teşekkür ediyoruz. Bizim için değerli ve kazanılması gereken bir maçtı. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

"Takımda vedalaşmalar oldukça yapılanma devam edecek"

Kadro yapılanması için yabancı sayısının azalması gerektiğini dile getiren Feyyaz Uçar, "Galatasaray galibiyetinden sonra daha yapılacak çok iş var. Tamamen takımı değiştiriyoruz. Yeniden yapılanıyoruz. Geldiğimizden itibaren 31 oyuncuyla vedalaştık. 11 yeni mukavele yaptık. Bunlar olurken sabır gerekiyor. Sezon başında güzel başlangıç oldu ama konuşmak için erkendi. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek. Oyuncu fazlalığımız var. Eğer vedalaşmalar olursa devre arasında ya da sezon sonunda yapılanma devam edecek. Biraz sabır gerekiyor. Sezon uzun, tabii ki kayıplar olacak. Galibiyetler devam edecek" açıklamalarını yaptı.

"Amacımız sezon sonuna kadar her kulvarda yarışın içinde olmak"

Alınan galibiyetin önemine değinen Uçar, "UEFA Avrupa Ligi'nde aldığımız bu galibiyet çok değerli. Play-off grubunda olmak istiyoruz. Bu galibiyet büyük bir avantaj sağladı. Yolumuz uzun. Avrupa'da ve ligde çok maç var. Kadromuzun derinliği konusundaki eleştiriler haklı ama hepsi hemen olmuyor. Bazı oyuncuların olmadığı maçlarda zorlandığımız oldu, bunu kabul ediyoruz. Bunun alternatiflerini oluşturacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak ve Avrupa'da da play-off sonrası yürüyebildiğimiz kadar yürümek" şeklinde konuştu.

Sabır gerektiren bir zamanda olduklarını aktaran Uçar, "Bir takımın bu kadar değişmesi kolay değil. Gece gündüz çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Bunu vaat ederek geldik. Biraz sabır gösterilirse bu süreci daha güzel atlatacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Semih'in gol atamaması baskı oluşturuyordu"

Bu sezon ilk golünü atan Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Feyyaz Uçar, "Santrfor golle beslenir. Gol atınca rahatlar, özgüveni yerine gelir. Semih'in gol atamaması baskı oluşturuyordu. Bugün attığı gol önemli bir goldü. Bundan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Semih hem kanatta hem de santrforda oynayabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Muçi'den beklentimiz var. Maliyeti yüksek. Onu bir yıldız olarak aldık. Aldığımız meblağdan daha yükseğine satmak amacımız ama Beşiktaş'ta yapacağı işler var. Bugün gol atmasını istediğiniz iki oyuncu diye sorsaydınız bu iki ismi söylerdim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Maccabi Tel Aviv mücadelesi hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, "Maccabi Tel Aviv maçı seyircisiz oynanacak büyük ihtimalle. Aday şehirlerden hangisi uygunsa sorumlumuz gidip tespitlerde bulunacak ve biz de UEFA'ya ileteceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş'ı hedeflerinin içinde tutmak istiyoruz"

Maçın bazı bölümlerinde tepki gösteren taraftarları anlayabildiğini de dile getiren Uçar, "Büyük camialarda başarının sürekliliği istenir. İki kupamız var kısa sürede. Taraftarın daha büyük beklentisi şampiyonluk. Çok doğal. Geçen seneye mi döneceğiz endişesi vardı. Bu sene geçen seneki gibi olmayacak. Her kulvarda olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın menfaatlerinde yanlış şeyler olursa mutlaka müdahale edeceğiz. Bu sene Beşiktaş'ı hedeflerinin içinde tutmak istiyoruz" diye konuştu.

Yabancı VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Uçar, "Tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Hüseyin Yücel genç hakemleri tercih ediyoruz demişti başka bir alternatif yoksa. Genç hakemler gördüğünü çalar gibi bir beklentisi vardı. Kulüpler bir araya gelip böyle bir talepte bulunursa biz de o grubun içinde oluruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Sezon Hedeflerini Belirledi - Son Dakika

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