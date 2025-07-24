Beşiktaş, Shakhtar'a 4-2 Yenildi

Stat: Tüpraş

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev (Bulgaristan)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Orkun Kökçü (Dk. 60 Muçi), Rashica (Dk. 60 Kartal Kayra Yılmaz), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Abraham (Dk. 71 Joao Mario)

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia (Dk. 56 Vinicius Tobias), Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon (Dk. 56 Pedrinho), Alisson Santana (Dk. 76 Bondarenko), Ocheretko, Sudakov (Dk. 88 Gocholeishvili), Kevin, Eguinaldo (Dk. 76 Newertton)

Goller: Dk. 7 Alisson Santana, Dk. 28 Eguinaldo, Dk. 67 ve 90+5 Kevin (Shakhtar Donetsk), Dk. 40 Abraham (Penaltıdan), Dk. 87 Joao Mario (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk 79 Uduokhai, Dk. 90+1 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+2 Mert Günok (Beşiktaş), Dk. 90+3 Riznyk (Shakhtar Donetsk)

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-2 mağlup oldu.

46. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Rafa Silva'nın yerden şutunda kaleci Riznyk, topu direk dibinden kornere çeldi.

67. dakikada Shakhtar Donetsk üçüncü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın Kartal Kayra Yılmaz'dan sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunda top savunmaya da çarptı ve arka direğe açıldı. Kevin, arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

87. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 1'e indirdi. Ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Joao Mario kale önünde kayarak tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

90+5. dakikada Ukrayna ekibi, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Shakhtar Donetsk atağında Bondarenko'nun ceza sahası sağ çaprazdan penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta topu Kevin, kontrol ettikten sonra sağ üst köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.