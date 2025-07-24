UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev (Bulgaristan)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Abraham
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Shakhtar Maç Detayları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?