Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu

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Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği çözüme kavuştu. Siyah-beyazlı kulüp, son olarak dünya devi Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Norveçli teknik adamın yarın İstanbul'a gelmesi ve cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

16.01.2025 22:13  Güncelleme: 23:01
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Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Siyah-beyazlı kulüp, son olarak dünya devi Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjær ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşme evrakları 51 yaşındaki Norveçli teknik adama gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

1.5 yıllık anlaşmaya varılan tecrübeli teknik direktörün yarın İstanbul'a gelmesi ve siyah-beyazlı ekibin cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı da tribünden takip etmesi bekleniyor

UEFA'DA GÖREV YAPIYORDU

2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Solskjær, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Tarık Yüce:
    O fotoğraf ne ya top toplayıcı mı almışlarmk :D:D:D:D ferhat feroşu kendini sakla toplar seni bak :DD:D:D 62 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Kim anlaşmış yazıyor, kuççük lükten görünmüyo? 35 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    afedersiniz mccabi gibi bişeye yenilir, Lyon başganı zktrr çker, FB kcğına GS altna alır... bu eziklik yetmedi mi sınır dışına çıkarmayın şunları utndırıyorlar bizi 27 3 Yanıtla
    Salih Arslan:
    dize a.z kymdk ama… 0 11
    Ankaragüçlüyüz:
    ağzın doluyken konuşma la ezik konuştuğun anlaşılmıyor. kim verdi FB mi GS mi? biz başka türlü goruz çünkü 7 0
  • Ankaragüçlüyüz:
    işini gören üç beş bişey atsın la komdinin üzerine. ödeme yapamazlar rezil etmesinler bi el atalım şunlara :) 24 1 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Çok kariyerli bir teknik direktör ama Türkiye liginde başarılı olamaz. Beşiktaş'a geliyor diye söylemiyorum. Yabancınteknik direktörler mevcut "kadrolarımızla" başarılı olamaz Türkiye'de. 19 1 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    Manchester dan ligin en dandik takımına aklının yayına senin :) 14 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    akıllanmaz Türk fitbol kulüpleri çok dikerler 11 1 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    8taşlı feroşla 6sli çelikoş ip nelerinitoplamaya gelmiş hocam 4 8 Yanıtla
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