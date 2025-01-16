Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü.
Siyah-beyazlı kulüp, son olarak dünya devi Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjær ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşme evrakları 51 yaşındaki Norveçli teknik adama gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor.
1.5 yıllık anlaşmaya varılan tecrübeli teknik direktörün yarın İstanbul'a gelmesi ve siyah-beyazlı ekibin cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı da tribünden takip etmesi bekleniyor
2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Solskjær, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu - Son Dakika
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