Siyah-beyazlı ekip öğle saatlerindeki antrenmanı ise salonda gerçekleştirdi. Teknik direktör Ismael'in yardımcıları yönetimindeki antrenmanda, futbolcular üç grup halinde denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde, günün ilk antrenmanında sabah sahada kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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