Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

10.08.2022 15:54
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde, günün ilk antrenmanında sabah sahada kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı ekip öğle saatlerindeki antrenmanı ise salonda gerçekleştirdi. Teknik direktör Ismael'in yardımcıları yönetimindeki antrenmanda, futbolcular üç grup halinde denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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