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Beşiktaş Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamladı. Takım, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Ayrıca, 3 kez teknik direktör değişikliği ve bir yönetim değişikliği yaşandı.

Beşiktaş Süper Lig\'in ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamladı
26.12.2023 - 10:52,
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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamlayan Beşiktaş, zirvenin 15 puan gerisinde kaldı. Bu süreçte tam 3 kez teknik direktör ayrılığı yaşayan siyah-beyazlılarda, bir de yönetim değişikliği oldu. Kartal, ayrıca ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da galibiyet alamadı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı dün oynanan 18. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in uğradığı fiziksel saldırı sebebiyle 1 haftası ertelenen ligde takımlar, 17 maç oynadı.

Beşiktaş da çıktığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 29 puanla ilk yarıyı beşinci basamakta tamamladı. Rakip ağları 25 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 23 gole engel olamadı.

3 kez teknik direktör ayrılığı

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla 7'si Süper Lig, 8'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere 15 maça çıktı. Güneş, Avrupa'da 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Şenol Güneş'in ardından yardımcılığını yapan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz takımın başına geçti. Yılmaz'ın bu macerası sadece 6 karşılaşmayla sınırlı kaldı. Süper Lig'de 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, Burak Yılmaz idaresinde Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenildi.

Ardından takımı kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'a emanet eden Kartal'da bu dönem de uzun soluklu olmadı. Çalımbay'ın ikinci Beşiktaş serüveni sadece 7 maç sürdü. Ligde 5 müsabakaya çıkan Rıza Çalımbay idaresindeki Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda siyah-beyazlı ekip, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 5-0 kaybederken, İsviçre'de karşılaştığı Lugano'yu ise 2-0 mağlup etti. Beşiktaş söz konusu dönemde 8 gol atarken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Rıza Çalımbay, bu 7 maçta 1.43 puan ortalaması yakaladı.

Yönetim değişikliği de yaşandı

Süper Lig'in ilk yarısında siyah-beyazlı takım, skor ve oyun anlamında kötü gidişatın yanı sıra bir de yönetim değişikliği yaşadı. Avrupa Konferans Ligi'nde iç sahada alınan 3-2'lik Lugano yenilgisi sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de seçime gitme kararı aldı. 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında da başkanlığa Hasan Arat seçildi. Arat, Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu.

5 isim kadro dışı kaldı

Hasan Arat yönetiminde Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev yapan Samet Aybaba, 5 futbolcunun performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana kadro dışı kalan oyuncular oldu.

Büyük maçları kazanamadı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk devresinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda galibiyetle tanışamadı.

İlk olarak 5. haftada Trabzonspor'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-0 mağlup oldu. Ligin 9. haftasında bu kez Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sarı-kırmızılılara da 2-1 kaybetti. Son olarak da 15. haftada Fenerbahçe'yi konuk eden Kara Kartal, bu maçtan da 3-1'lik skorla yenik ayrıldı.

25 gol 10 farklı oyuncudan geldi

Kara Kartal'ın sezonun ilk yarısında attığı 25 gol 10 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlıların, ligdeki en skorer ismi 5 golle Omar Colley oldu. Colley'i 4'er golle Oxlade-Chamberlain ve Aboubakar takip etti. Cenk Tosun'un 3 golü bulunurken, Rashica ve Muleka da 2'şer gol kaydetti. Beşiktaş'ta Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes ve Ghezzal'ın da 1'er golü bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamladı - Son Dakika


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