Beşiktaş\'ta 5 Değişiklikle Rizespor Maçı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor mücadelesinin 11'inden 5 değişiklik yaparak Rizespor maçına çıktı.

Yalçın; Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine savunmada Tiago Djalo ve Yasin Özcan'a forma şansı verdi.

Orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan sahaya çıkarken, hafta sonu cezasından dolayı göre alamayan Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yokluğunda yerini aldı. Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yerine 11'de maça başladı.

Beşiktaş'ın, Rizespor maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin - Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin - Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan - Oh."

Maç önü bando gösterisi

Beşiktaş - Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi bando takımı kısa bir gösteri yaptı. Ortaköy Zübeyde Hanım Kıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mücadeleden önce saha kenarında bando çaldı.

123. yıla özel pankart

Beşiktaş taraftarı, Rizespor müsabakası öncesi kulübün 123. kuruluş yıl dönümüne özel pankart hazırladı. İlk düdükten önce kale arkasında açılan ve üzerinde 123. yıla özel hazırlanan logo ile "Türk sporunun temel taşı Beşiktaş JK 123 yaşında!" yazılı koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'nin fotoğrafları da yer aldı. - İSTANBUL