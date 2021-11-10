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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

10.11.2021 15:06
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlık maçında yarın saat 14.00'te Vodafone Park'ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika Spor


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