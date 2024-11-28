Beşiktaş\'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü

Spor

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşan Beşiktaş'a Gabriel Paulista'nın sakatlığın ardından bir kötü haber daha geldi.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 42. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Masuaku, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.