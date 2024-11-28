Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü

Geniş Video İzle

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta, 42. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Masuaku, 12 Aralık'ta oynanacak Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

28.11.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşan Beşiktaş'a Gabriel Paulista'nın sakatlığın ardından bir kötü haber daha geldi.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 42. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Masuaku, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Beşiktaş\'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü

Maccabi Tel Aviv, Arthur Masuaku, Beşiktaş, Aralık, İsrail, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa YALÇIN:
    Besiktaslıyım bu maçta yenilirse, bu takımı desteklemem gayrı 2 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Benim İçin Beşiktaş Bitmiştir Ve Sezon da Öyle 1 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Masuaku'ya verilen paraya yazık. Onun kalitesinde çok oyuncu var ülkede. Ptt liğine bakmak yeterli. 1 0 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Tahta bacak 1 0 Yanıtla
  • aa kk:
    gidişin olur dönüşün olmaz inşallah 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Futbolcuların paraları ödenmediği için zaten isteksiz oynuyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 22:37:05. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.