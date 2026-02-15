Beşiktaş\'ta Başakşehir Maçında 4 Değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın; Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi ve Cengiz Ünder'in yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kristjan Asllani ve El Bilal Toure'ye görev verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş, Başakşehir mücadelesine; Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Allani, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure ve Hyeon-Gyu Oh 11'i başladı.

Yedeklerde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.

Murillo ve Asllani, ilk kez 11'de

Siyah-beyazlılarda Panamalı savunma oyuncusu Amir Murillo ve Arnavut orta saha Kristjan Asllani, Başakşehir maçında ilk kez 11'de maça başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olan Murillo ile 20. haftada oynadıkları Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gören ve cezasını dolduran dolduran Kristjan Asllani'ye bu maçta 11'de şans verdi.

Devis Vasquez kadroda

Beşiktaş'ta kış transfer döneminde kadroya dahil edilen Devis Vasquez, Başakşehir müsabakasında ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı. 19 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, teknik heyetin kararı doğrultusunda Ersin Destanoğlu'nun yedeği olarak forma bekleyecek.

Kartal'da 4 eksik

Siyah-beyazlılarda teknik heyetten özel izinli olan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra Taylan Bulut, Yasin Özcan ve Devrim Şahin, Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda bulunmuyor. - İSTANBUL