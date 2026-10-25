Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun oynamaması bekleniyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun oynamaması bekleniyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Fabio Miretti ve Ümit Akdağ'ın oynaması beklenmezken Emirhan Topçu sarı kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Eksikler

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun formasından uzak kalması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor.

Ceza sınırındakiler

Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Beşiktaş, son 6 maçta kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü.

Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı.

Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.

Siyah-beyazlı ekibin son 6 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonMaçSkor
UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Olimpik Marsilya4-1
Süper LigAmed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş3-2
Süper LigBeşiktaş-Kocaelispor2-1
UEFA Avrupa LigiHoffenheim-Beşiktaş2-3
Süper LigTrabzonspor-Beşiktaş2-0
UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Crystal Palace2-2
Öte yandan, Beşiktaş bu süreçte yalnızca Trabzonspor'a gol atamadı.???????

Avrupa dönüşü puan kayıpları

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de puan kaybı yaşadığı maçların tamamına Avrupa kupalarından dönüşte çıktı.

Siyah-beyazlılar, ligde ilk mağlubiyetini 3-0 kazandığı Kauno Zalgiris müsabakasının dönüşünde Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise birkaç gün sonra Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 ile geçen siyah-beyazlı ekip, bu kez Süper Lig'e dönüşte Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

Hafta içinde Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak bu olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigEmirhan TopçuOrkun KökçüÜmit AkdağBaşakşehirİstanbulBeşiktaşTüpraşFabioSporSon Dakika

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