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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak - Son Dakika

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak

Son Güncelleme: 02.11.2023 14:12

Beşiktaş'ta kızışan başkanlık yarışında henüz Emre Kocadağ da Hasan Arat da resmi olarak adaylığını açıklamadı. Ancak kulislerde bu iki ismin aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, Kocadağ ve Arat'ın teknik direktör adayının Sergen Yalçın olacağı konuşuluyor.

Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta henüz resmi olarak aday olmasalar bile Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın koltuğa talip olması bekleniyor. İki ismin de masasında teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ın adı var.

TEK YETKİLİ SERGEN YALÇIN OLACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, Emre Kocadağ, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ı göreve getirerek tesisler ve takımdaki tek yetkili yapmayı hedefliyor. Kocadağ'ın Yalçın ile transfer sürecini de birlikte yürütmek istediği öğrenildi.

20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Ara transfer döneminde takıma yıldız futbolcular katmayı hedefleyen Kocadağ'ın 3 isim için yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bunun için gerekli kaynağı bulduğu konuşuluyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak - Son Dakika
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