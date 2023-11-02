Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta henüz resmi olarak aday olmasalar bile Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın koltuğa talip olması bekleniyor. İki ismin de masasında teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ın adı var.
Sözcü'de yer alan habere göre, Emre Kocadağ, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ı göreve getirerek tesisler ve takımdaki tek yetkili yapmayı hedefliyor. Kocadağ'ın Yalçın ile transfer sürecini de birlikte yürütmek istediği öğrenildi.
Ara transfer döneminde takıma yıldız futbolcular katmayı hedefleyen Kocadağ'ın 3 isim için yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bunun için gerekli kaynağı bulduğu konuşuluyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak - Son Dakika