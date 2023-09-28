Ahmet Nur Çebi'ye ''Süper Lig'e play-off gelsin mi?'' diye soruldu! Cevap kimseye sürpriz

Tüpraş ile yapılan stat isim sponsorluğu imza töreninde konuşan Ahmet Nur Çebi, Süper Lig için gündeme getirilen play-off sistemine tam destek verdi.

"BEN ÖNEMSİYORUM"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Playoff kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa playoff oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum." dedi.

"BİZ BUNA DESTEKLEYİCİ OLURUZ"

Bu sezon uygulanması durumunda da play-off sistemine destek vereceklerini belirten Çebi, "Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz." ifadelerini kullandı.