Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı

Beşiktaş\'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

13.05.2025 15:07
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Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Beşiktaş Kulübü'nde 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Serdal Adalı: "Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür"

Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Yeni dönemimizin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından, bir kez daha camiamızın güvenoyunu almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hepsine mazbatalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genel kurulumuzda seçilen denetleme, sicil ve disiplin kurulu başkan ve üyelerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten ve Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiam adına şükranlarımı arz ederim. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tevfik Yamantürk: "Yeni dönem yönetim kuruluna, başkanımıza ve camiamıza hayırlı olsun"

Yeniden Başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunan Tevfik Yamantürk, "Bir seçimi daha yüzümüzün akıyla tamamladık. Başkanımızı ve yönetimini zor bir süreç beklediğini dünyanın ve Türkiye'nin içinde yaşadığı şartlardan dolayı biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Değerli rakiplerimizin aldığı mesafeyi de görüyoruz. İnşallah divan başkanlık seçimine kadar başka seçim olmaz. Benim sahaya son çıkışım. Şimdi söyleyeceklerimi bir daha söyleme fırsatımın olacağını sanmıyorum. Tedbiri elden bırakmadan önümüzdeki seneyi değil, ondan sonraki seneyi değil, ondan sonraki 10 yılları düşünerek Beşiktaş'ın geleceğini inşa etmelerini bir ağabeyleri olarak kabul ederlerse tavsiye ediyorum. Başkasının parasını harcamak kolaydır, tedbiri elden bırakırsak Allah muhafaza içinden çıkılmayacak derinliklere düşeriz. Bir sabah geliriz ki kulübün içinde ya Rusça ya Çince ya da Arapça konuşulur. Yeni dönem yönetim kuruluna, başkanımıza ve camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Genel kurulda Denetleme Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan ile tekrardan Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı seçilen Sefa Bağcı ile kurulların üyelerine de törende mazbataları verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer

Yedek

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı - Son Dakika

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