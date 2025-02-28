Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat için "kesin ihraç" talebi geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat için "kesin ihraç" talebi geldi

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Beşiktaş'ta 1 Mart'ta yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Bazı kongre üyeleri eski başkan Hasan Arat için ''kesin ihraç'' talebiyle dilekçe yazıp yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi. Öte yandan Arat'ın bu toplantıya katılması da beklenmiyor.

28.02.2025 15:40  Güncelleme: 15:48
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Beşiktaş'ta 1 Mart Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten ihracı gündeme geldi.

BAZI ÜYELER, KESİN İHRACINI İSTİYOR

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ta bazı kongre üyeleri, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.

ARAT DİVAN'A KATILMAYACAK

Hasan Arat'ın, kulübün 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu Toplantısı'na da katılması beklenmiyor. Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024'te başkanlık görevini bırakmıştı.

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Daha sonra yapılan olağanüstü kongrede Hüseyin Yücel ile yarışan Serdal Adalı, seçimi kazandı ve başkanlık koltuğuna oturdu.

Beşiktaş\'ta eski başkan Hasan Arat için "kesin ihraç" talebi geldi

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat için 'kesin ihraç' talebi geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bilal İnci:
    geç bile kaldılar 8 0 Yanıtla
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