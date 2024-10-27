Beşiktaş\'ta İbra Süreci Tamamlandı

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BEŞİKTAŞ'TA eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin 01.06.2023 - 03.12.2023 dönemine ait faaliyetleri, mali ve idari açıdan ibra edilmedi. Mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi ise 03.12.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyetleri idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapıldı. Düzenlenen toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran - 3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Çebi yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edilmedi. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu ise 3 Aralık 2023 - 31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

Oylamanın ardından eski başkan Ahmet Nur Çebi salonu terk ederken, mevcut başkan Hasan Arat ise açıklamalarda bulundu. İbradan dolayı teşekkürlerini ileten Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer" diye konuştu.